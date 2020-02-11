В РФ супругов обвинили в госизмене из-за фото с их свадьбы

В России супружескую пару Антонину Зимину и Константина Антонца обвинили в государственной измене из-за раскрытия личности действующего сотрудника ФСБ.

Причиной стало фото со свадьбы, на которую был приглашен сотрудник ФСБ. Во время мероприятия он попал на фото и видео.

Супругов обвиняют в том, что они раскрыли личность оперативника спецслужбам Латвии.

– Подследственные вины не признают, а их родственники вспоминают, что чекист — бывший однокашник Антонины Зиминой по университету, пять лет назад на свадьбе фигурантов сам раздавал свои визитки, фотографировался с гостями и не скрывал своей принадлежности к спецслужбе, – говорится в сообщении.

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Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и ее муж-юрист были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений публично не раскрывалась, но сейчас им инкриминируется ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Они приступили к ознакомлению с делом, в котором 12 томов.

Отец Антонины сообщил газете, что разоблаченный сотрудник ФСБ вообще не фигурирует в деле, а гостей со свадьбы не опрашивали. Тем временем его дочь находится в СИЗО Лефортово, хотя разрешенный законодательством срок ее содержания под стражей истек еще в декабре 2019 года.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров признался, что с апреля 2014 года передавал стране-агрессору данные о действиях украинской армии во время АТО на Донбассе.