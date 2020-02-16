Протоиерей РПЦ сравнил гражданских жен с “бесплатными проститутками”

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вызвал скандал в России своим заявлением о гражданском браке.

Священник РПЦ сравнил гражданских жен с “бесплатными проститутками”.

– У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак, – сказал он.

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В РПЦ открестились от слов Смирнова, назвав высказывание протоиерея “неудачным троллингом”.

Напомним, в России умер протоиерей Всеволод Чаплин, который предсказывал России катастрофу и призывал взять Киев.