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Факты / Мир / Россия

Переизбыток половых гормонов: в Госдуме предложили запретить тату

В России необходимо полностью запретить татуировки, которые являются “проявлением духовного интеллектуального кризиса” в обществе.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, людей толкает к нанесению татуировок на тело переизбыток половых гормонов.

– Дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют, – сетует депутат.

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Онищенко также заявил, что нанесение татуировок может стать причиной серьезных заболеваний из-за введения химического вещества в кожу.

Напомним, протоиерей РПЦ вызвал скандал в России своим заявлением о гражданском браке.

Фото: Dreamstime

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