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Факты / Мир / Россия

В РФ рухнул рубль: в правительстве не исключают подорожания импорта

В России не ожидается повышения цен на основные виды продуктов из-за скачка курсов валют по отношению к рублю, заявили в Министерстве сельского хозяйства.

– При этом некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации, – отметили в правительстве.

Между тем, утром 10 марта на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 4,23 рубля – до показателя в 72,77. А евро прибавил более 5 рублей (82,6).

Читайте: После падения цены на нефть в России резко упал рубль

Такое падение российского рубля связано со снижением мировых цен на нефть.

Напомним, 9 марта произошел резкий скачек рубля после падения цены на нефть. Так, стоимость барреля Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE упала на 30% до 31 доллара.

Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

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