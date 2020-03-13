В России 11 новых больных коронавирусом

В России количество случаев заражения Covid-19 увеличилось до 45. За последние сутки зафиксировано 11 новых заражений инфекцией.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в Москве заразились пять человек.

Еще три человека – в Санкт-Петербурге, по одному – в Московской и Ленинградской области, а также в Пермском крае.

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Эти люди в последние две недели посещали страны Европы, где зафиксированы вспышки Covid-19.

Больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, а третья больная — из Житомирской области — умерла.