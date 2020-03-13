PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В России 11 новых больных коронавирусом

В России количество случаев заражения Covid-19 увеличилось до 45. За последние сутки зафиксировано 11 новых заражений инфекцией.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в Москве заразились пять человек.

Еще три человека – в Санкт-Петербурге, по одному – в Московской и Ленинградской области, а также в Пермском крае.

Читайте: Больницы Киева с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус (СПИСОК)

Эти люди в последние две недели посещали страны Европы, где зафиксированы вспышки Covid-19.

Больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, а третья больная — из Житомирской области — умерла.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка