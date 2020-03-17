17 марта в Москве умер скандальный политик и писатель Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.

Лимонов имел имперские взгляды и резко негативно относился к независимости Украины и неоднократно призывал к нарушению территориальной целостности страны.

Факты ICTV собрали все, что известно о Лимонове.

Биография Эдуарда Лимонова

Родился в Дзержинске в России в семье работника МВД и домохозяйки. В детстве переехал с семьей в Харьков, где окончил восемь классов школы.

Некоторые источники указывают, что в Харькове он грабил квартиры и магазины, а также состоял на учете в милиции, однако к ответственности не привлекался.

В 1967 году переехал в Москву и зарабатывал шитьем брюк, а через год начал писать небольшие рассказы. Постепенно стал членом литературного андерграунда Москвы, печатал стихи в СССР и за рубежом.

В 1972 году был вызван в КГБ, где от него требовали сотрудничестве. После отказа требовали или вернуться в Харьков, или эмигрировать. В 1974 году он выехал в США и был лишен советского гражданства.

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В Нью-Йорке работал корректором в газете Новое русское слово. Разочаровавшись в ценностях западной демократии, начал писать критические статьи против капитализма. Новые рассказы отказывались печатать, а в 1974 году в СССР перепечатали его рассказы о разочаровании от жизни в США. За это был уволен из эмигрантских изданий и должен был заниматься различными работами.

В 1976 году написал роман Это я — Эдичка, который отказывались печатать в США ввиду графическое описание гомосексуальных сцен и критику США.

В 1980 году переехал во Францию и через семь лет получил гражданство. Продолжил печататься в эмигрантских и французских изданиях.

В 1991 году вернулся в Москву и через год вернул советское гражданство. С 1992 года жил в Москве. Принимал участие в деятельности праворадикальных партий и объединений России, печатался в газете День.

В 1992 году познакомился с Владимиром Жириновским и вступил в ЛДПР. В том же году стал министром безопасности в теневом кабинете ЛДПР. Организовывал поездки Жириновского во Францию.

Через авторитарный стиль руководства партией покинул ЛДПР и основал Национально-радикальную партию.

Позже познакомился с правым политиком Александром Дугиным и был объявлен лидером Национал-большевистского фронта.

В 1995 году было возбуждено первое уголовное дело за публикацию в газете Лимонка. Он перечислял плохие народы: чеченцы, хорваты, латыши, чехи, ингуши и словаки и призывал к их убийству. Также выражал сожаление, что Сталин не доконца депортировал народы Кавказа.

Второе уголовное дело стала самой скандальной. Лимонова обвинили в террористической деятельности и попытке силового захвата власти в северном Казахстане.

По приговору суда он получил четыре года заключения в колонии общего режима.

В 2003 году Министерство юстиции РФ отказало в регистрации партии Лимонова как общенациональной партии. Несмотря на нелегальный статус, Лимонов продолжил политическую деятельность.

Лимонов и Украина

Лимонов относился негативно к независимости Украины. Он имел имперские позиции и считал украинскую государственность «неестественной».

В 1999 году согласно постановлению СБУ был провозглашен персоной нон-грата в связи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

24 августа 1999 года Лимонов вместе с 15 членами партии ворвался к матросского клуба Черноморского флота РФ в Севастополе. Он призвал пересмотреть статус города и передать его России. При помощи милиции блокада клуба была снята, члены партии получили по 15 суток административного ареста. Это вызвало депортацию Лимонова.

В июне 2003 году Лимонова депортировали во второй раз при попытке въехать в Украину посетить больного отца и запрещено приезжать вплоть до 2008 года. В 2007 году Украина и Россия отменили списки персон нон-грата и Лимонов снова приехал в Харьков.

Хотя его сначала и остановили, после проверки документов все же разрешили посетить Украину.

— Я бы взял в состав России те области, которые наверняка приживутся в России: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и, может быть, задумался бы, брать или нет Днепропетровскую. Дело в том, что нужно спешить и брать все, что можно до того, как Украина вступит в НАТО. А Украина обязательно вступит в НАТО. После вступления, чтобы воссоединить с Россией украинские области, придется конкретно воевать с НАТО. Поэтому нужно сейчас торопиться, — говорил он об Украине.

Напомним, Эдуард Лимонов умер после госпитализации 15 марта. У него началось кровотечение из-за продолжительного онкозаболевания.