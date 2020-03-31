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Факты / Мир / Россия

Встречался с Путиным и пожал руку: у главврача Дениса Проценко коронавирус

У главврача больницы в Коммунарке в Подмосковье Дениса Проценко коронавирус. Медик сам подтвердил, что у него положительный тест на Covid-19.

Проценко сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

— Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело, — написал он.

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Напомним, 24 марта Проценко встречался с Владимиром Путиным в больнице в Коммунарке. Главврач показал президенту, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

В больницу в Коммунарке госпитализируют людей с симптомами ОРВИ, которые прибывают в Россию из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что у президента все нормально и он регулярно тестируется на коронавирус.

Фото: kremlin.ru

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