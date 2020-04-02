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Факты / Мир / Россия

771 за сутки: в России более 3,5 тыс. случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом, умерли шесть человек.

Общее число заболевших — 3 548.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 30.

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За весь период 235 человек выздоровели.

коронавирус в россии

К слову, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 215 тыс. человек.

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