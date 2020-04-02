За прошедшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом, умерли шесть человек.
Общее число заболевших — 3 548.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 30.
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За весь период 235 человек выздоровели.
К слову, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 215 тыс. человек.
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