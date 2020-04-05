С мощами на вертолете: в России епископы решили исцелить коронавирус с неба

В России епископы и священники поднялись в воздух на вертолете над Волгоградом, чтобы помолиться об излечении заболевших Covid-19.

Для воздушного крестного хода церковники взяли с собой икону Казанской Божьей матери и мощи святых.

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Во время полета священнослужители провели молебен “против губительного поветрия и смертоносной заразы”.

Напомним, ранее священники УПЦ МП в Запорожье 27 марта на вертолете прочитали над городом молитву от коронавируса.