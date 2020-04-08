Гудков объяснил Собчак, над чем в России шутить запрещено

В России есть свои табу для юмориста, которые сильно отличаются от того, над чем нельзя шутить на Западе.

Такое мнение высказал российский юморист, актер и телеведущий Александр Гудков в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

— Это палка о двух концах. У нас можно шутить про геев, в США это невозможно, про трансгендеров, для нас это открытое поле. На Западе невозможно шутить про #metoo (тема про харассмент и домогательства, связанная с продюсером Харви Вайнштейном. — Ред.), это суд, — считает юморист.

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Однако, по словам Гудкова, в России нельзя шутить, например, про людей с инвалидностью и ветеранов войны.

Ответ начинается на 25 минуте интервью:

Напомним, вокалист группы Anacondaz заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что присоединение Россией Крыма в 2014 году было аннексией.