НЛО не существует: РПЦ приравняла инопланетян к бесам

Иных цивилизаций за пределами Земли не существует, а люди, которые говорят, что видели инопланетян, на самом деле видели бесов.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской православной церкви митрополит Иларион в эфире программы на российском ТВ.

— Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано, — объясняет церковник.

Иларион напомнил о книге известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза Православие и религия будущего, в которой собраны свидетельства людей, якобы видевших инопланетян и НЛО.

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— Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить, — сказал митрополит.

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