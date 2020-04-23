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Факты / Мир / Россия

В России создали шлем от коронавируса

В России ученые разработали шлем Венец-34, который поможет защитить человека от коронавируса.

Об этом сообщил профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев.

В сентябре 2019 года Воробьев и группа ученых занялись созданием устройства, защищающего людей с аллергией от пыли и пыльцы, но коррективы в работу внесла пандемия коронавируса.

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В феврале они решили создать шлем, который защитит людей от различных видов вирусов.

Вес шлема составляет 1,5 кг и в нем есть фильтр для очистки воздуха, а также вентилятор. В Венец-34 можно добавить модули для ингаляции, ультрафиолетового облучения и увлажнения воздуха.

По словам профессора, шлем помогает защититься от заражения коронавирусом, поставляя фильтрованный воздух. Он отметил, что шлем идеально подойдет для медиков, которые сражаются с инфекцией.

  • В России создали шлем от коронавируса
  • В России создали шлем от коронавируса
  • В России создали шлем от коронавируса
  • шлем от коронавируса
  • В России создали шлем от коронавируса
  • В России создали шлем от коронавируса
  • В России создали шлем от коронавируса
  • шлем от коронавируса
В России создали шлем от коронавируса / 4 фотографии

Сейчас ученые получают на шлем патент.

К слову, во время пандемии нужно соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть Covid-19. ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса.

Источник: РИАЦ

Фото: РИАЦ

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