Камеры сняли побег нарушителя самоизоляции от пятерых росгвардейцев

В России очевидцы сняли побег нарушителя самоизоляции от пяти правоохранителей.

Видео сняли в гостиничном комплексе в Сочи, который временно превратили в обсерватор.

Заскучавший на обсервации мужчина решил прогуляться во дворе, но наткнулся на работников Росгвардии.

На кадрах видно, что нарушитель резко начинает убегать от правоохранителей, делает круг, и забегает в здание обсерватора.

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Пойман ли мужчина в подъезде, сейчас не известно, однако попытка бегства, очевидно, понравилась людям, которые за ней наблюдали.

Напомним, по состоянию на 18 мая зарегистрированы 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в России.

Источник: КМВ Новости