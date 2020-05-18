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Факты / Мир / Россия

Только ожоги и синяки: байкерша сняла свое падения на скорости 190 км/ч

Камера на шлеме сняла, как байкерша из России едва не погибла, когда попала в аварию на скорости 190 км/ч.

GoPro продолжала снимать, когда женщина слетела с 600-кубического Kawasaki ZX-6R и приземлилась на асфальт.

На видео видно, как автомобилисты бросились ей на помощь через секунды после ДТП.

— У меня все болит… Пожалуйста, скорая помощь, — говорит она, когда они подходят.

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Выяснилось, что девушка получила незначительные повреждения — синяки и ожоги.

Напомним, британский рэпер Bugzy Malone получил серьезные травмы после аварии на своем квадроцикле.

Источник: РИА Новости

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