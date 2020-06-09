PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

ДТП с Ефремовым: актер впервые прокомментировал пьяное ДТП

Актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал аварию со своим участием, в которой погиб человек.

В зале суда на вопрос судьи о том, не против ли он видеосъемки, Ефремов ответил:

— Это все, конечно, чудовищно произошло. Мы договорились со следственным комитетом, что не буду против, — с трудом проговорил актер.

Читайте: Михаил Ефремов употреблял кокаин перед аварией — СМИ

Авария с Ефремовым

8 июня в центре Москвы Ефремов совершил ДТП, выехав на встречную полосу и протаранив своим джипом фургон Lada.

В результате столкновения пострадали два человека, один мужчина умер в больнице.

Ефремов совершил ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения, в крови артиста обнаружили 2,1 промилле алкоголя (0,35 — допустимая норма).

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом, артисту грозит 12 лет тюрьмы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх