ДТП с Ефремовым: актер впервые прокомментировал пьяное ДТП

Актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал аварию со своим участием, в которой погиб человек.

В зале суда на вопрос судьи о том, не против ли он видеосъемки, Ефремов ответил:

— Это все, конечно, чудовищно произошло. Мы договорились со следственным комитетом, что не буду против, — с трудом проговорил актер.

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Авария с Ефремовым

8 июня в центре Москвы Ефремов совершил ДТП, выехав на встречную полосу и протаранив своим джипом фургон Lada.

В результате столкновения пострадали два человека, один мужчина умер в больнице.

Ефремов совершил ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения, в крови артиста обнаружили 2,1 промилле алкоголя (0,35 — допустимая норма).

Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом, артисту грозит 12 лет тюрьмы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.