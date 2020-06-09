В России отдыхающие купались и загорали рядом с покойником (18+)

В российском Новороссийске на одном из местных пляжей умер мужчина, но отдыхающих, похоже, это не смутило.

В соцсетях появилось видео, как люди загорают и купаются рядом с покойником.

При этом взрослые не обращают внимание на труп, несмотря на то, что с ними у воды резвятся дети.

Сообщается, что мужчина скончался от сердечного приступа.

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В РФ ребенок умирал рядом с трупом матери

В декабре прошлого года российский город Можга шокировала новость о том, что 13-летний мальчик с ДЦП умер после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.

Ребенок не мог говорить, поэтому пытался шумом привлечь внимание соседей, но никто не обратил внимания на его попытки заявить о своем положении.

Источник: gorod-novoross.ru