Актер Михаил Ефремов расплакался в зале Таганского суда Москвы, где ему избирали меру пресечения.

Видео, на котором Ефремов находится в клетке и плачет, опубликовали российские СМИ.

Журналисты сообщили, что на их вопрос, признает ли актер свою вину, Ефремов кивнул головой.

Позже во время заседания Ефремов впервые прокомментировал ДТП, в котором погиб человек, сказав:

— Это все, конечно, ужасно произошло.

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Авария с Ефремовым

8 июня в центре Москвы Ефремов совершил ДТП на своем джипе, когда управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Jeep Ефремова вылетел на встречную полосу движения и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб мужчина, еще один человек пострадал.

Очевидцы сняли, что Ефремов еле стоял на ногах. После ДТП к машине патрульных правоохранитель вел артиста под руку.

Ефремову грозит 12 лет тюрьмы по обвинению в нарушении ПДД со смертельным исходом.

Согласно решению суда, актер пробудет два месяца под домашним арестом.