Актер Михаил Ефремов расплакался в зале Таганского суда Москвы, где ему избирали меру пресечения.
Видео, на котором Ефремов находится в клетке и плачет, опубликовали российские СМИ.
Журналисты сообщили, что на их вопрос, признает ли актер свою вину, Ефремов кивнул головой.
Позже во время заседания Ефремов впервые прокомментировал ДТП, в котором погиб человек, сказав:
— Это все, конечно, ужасно произошло.
Читайте: Михаил Ефремов употреблял кокаин перед аварией — СМИ
Авария с Ефремовым
8 июня в центре Москвы Ефремов совершил ДТП на своем джипе, когда управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Jeep Ефремова вылетел на встречную полосу движения и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб мужчина, еще один человек пострадал.
Очевидцы сняли, что Ефремов еле стоял на ногах. После ДТП к машине патрульных правоохранитель вел артиста под руку.
Ефремову грозит 12 лет тюрьмы по обвинению в нарушении ПДД со смертельным исходом.
Согласно решению суда, актер пробудет два месяца под домашним арестом.