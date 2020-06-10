Актер Михаил Ефремов мог совершить попытку суицида после аварии с его участием, в которой погиб человек.

К такому выводу пришли родные артиста, когда нашли его в бессознательном состоянии с глубокой багровой бороздой на шее. Обычно, такие следы остаются при повешении.

Прибывшие по вызову медики скорой подтвердили признаки суицида и вызвали психиатров.

Сам Ефремов к этому времени пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит.

Следствие не исключает версию, что актер травмировался во время ДТП, ведь медики не осматривали его сразу после аварии.

Читайте: Ефремов расплакался в суде

Авария с Ефремовым

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, который назначил ему суд по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

8 июня пьяный Ефремов совершил ДТП, когда на своем джипе выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Одного из двоих пострадавших забрала с места аварии скорая, но мужчина впоследствии скончался в больнице.

Если вину Ефремова докажут, ему грозит 12 лет тюрьмы по обвинению в нарушении ПДД со смертельным исходом.

Источник: Mash