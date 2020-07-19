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Факты / Мир / Россия

В России аттракцион 10 минут держал людей вниз головой, а другой развалился на ходу

18 июля в российском Нальчике произошло ЧП на одном из аттракционов в местном парке.

Во время катания аттракцион остановился, когда группа людей находилась в конструкции вниз головой.

В таком положении отдыхающие парка провисели около 10 минут, рассказали очевидцы.

Также в сети появилось видео, как в Набережных Челнах аттракцион Веселые горки развалился во время движения.

На кадрах снято, как передняя часть вагончика, в котором сидят дети, сходит с рельсов и вылетает за пределы ограждения. Когда произошел этот инцидент, неизвестно.

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Как проверить, безопасен ли аттракцион

В первую очередь, не стоит даже подходить к аттракциону, который катает посетителей уже четверть века, рассказал Фактам ICTV эксперт Максим Несмеянов.

Уже находясь в аттракционе, проверьте, надежно ли закреплены ремни безопасности.

Обратитесь к работникам развлекательного парка с просьбой предоставить документы, которые подтверждают безопасность аттракционов.

Источник: НТВ

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