В России аттракцион 10 минут держал людей вниз головой, а другой развалился на ходу

18 июля в российском Нальчике произошло ЧП на одном из аттракционов в местном парке.
Во время катания аттракцион остановился, когда группа людей находилась в конструкции вниз головой.
В таком положении отдыхающие парка провисели около 10 минут, рассказали очевидцы.
Также в сети появилось видео, как в Набережных Челнах аттракцион Веселые горки развалился во время движения.
На кадрах снято, как передняя часть вагончика, в котором сидят дети, сходит с рельсов и вылетает за пределы ограждения. Когда произошел этот инцидент, неизвестно.
Читайте: Драконы, экстрим и зоопарк: как отдохнуть на ВДНХ
Как проверить, безопасен ли аттракцион
В первую очередь, не стоит даже подходить к аттракциону, который катает посетителей уже четверть века, рассказал Фактам ICTV эксперт Максим Несмеянов.
Уже находясь в аттракционе, проверьте, надежно ли закреплены ремни безопасности.
Обратитесь к работникам развлекательного парка с просьбой предоставить документы, которые подтверждают безопасность аттракционов.
Источник: НТВ