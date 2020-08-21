Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что во время смертельного ДТП 8 июня актер сидел на пассажирском сидении, а машиной управлял другой “известный человек”.

Такое заявление он сделал после окончания заседания в Пресненском суде 20 августа.

Имя человека, якобы совершившего ДТП, адвокат Ефремова пообещал назвать в скором времени.

— Это будет изюминка, — сказал юрист.

В четверг в суде свидетель защиты Александр Кобец рассказал, что видел за рулем внедорожника не Ефремова, а другого человека. Актер якобы сидел на пассажирском сидении, уверяет он.

При этом свидетель уточнил, что один глаз у него совсем не видит, зрение на втором минус три, а незадолго до этих событий он выпил крепкого пива.

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Авария с Ефремовым

8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу, где протаранила фургон, водитель которого скончался в больнице.

Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После ДТП Ефремов записал видео, в котором признал вину и извинился перед семьей потерпевшего, но позже защита актера изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

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