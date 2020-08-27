PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

В России задержали очередного “украинского шпиона”

В российском городе Барнаул задержали военнослужащего, которого подозревают в “сотрудничестве с украинской разведкой”.

Мужчина служил в ракетных войсках стратегического назначения: на вооружении такого вида войск — ракеты с ядерными боеголовками.

В Барнауле военного обвинили в сотрудничестве с разведкой Украины

Читайте: Задержание вагнеровцев: была ли спецоперация Украины

Пресс-служба ФСБ утверждает, что задержанный собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ, в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащего арестовали, возбуждено уголовное дело по ст. 275 (Государственная измена) УК России, ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

В Минобороны и СБУ инцидент пока никак не комментировали.

“Вагнеровская спецоперация” — ответ СБУ

Не так давно, 19 августа, СБУ официально опровергла информацию об участии в “вагнеровской спецоперации” и назвала ее фейком.

— СБУ не комментирует слухи, не поддерживает информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев.

Отмечалось, что первоисточником было именно российское издание, поэтому это — не более, чем очередной акт информационной войны между Россией и Украиной.

Источник: ТАСС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка