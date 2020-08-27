В Барнауле военного обвинили в сотрудничестве с разведкой Украины

В российском городе Барнаул задержали военнослужащего, которого подозревают в “сотрудничестве с украинской разведкой”.

Мужчина служил в ракетных войсках стратегического назначения: на вооружении такого вида войск — ракеты с ядерными боеголовками.

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Пресс-служба ФСБ утверждает, что задержанный собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ, в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащего арестовали, возбуждено уголовное дело по ст. 275 (Государственная измена) УК России, ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

В Минобороны и СБУ инцидент пока никак не комментировали.

“Вагнеровская спецоперация” — ответ СБУ

Не так давно, 19 августа, СБУ официально опровергла информацию об участии в “вагнеровской спецоперации” и назвала ее фейком.

— СБУ не комментирует слухи, не поддерживает информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев.

Отмечалось, что первоисточником было именно российское издание, поэтому это — не более, чем очередной акт информационной войны между Россией и Украиной.