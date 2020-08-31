Егор Жуков избит в Москве: подробности

30 августа в Москве избили блогера и политического журналиста Егора Жукова.

Нападение произошло возле его дома. На него напали двое парней, избили и скрылись на самокатах.

Жуков находится дома с родителями.

МРТ не показало серьезных травм и внутренних кровоизлияний. Точный диагноз станет известен позже.

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Правоохранители начали расследование нападения по статье Побои Уголовного кодекса РФ.











В России избили оппозиционера Жукова. Нападавшие скрылись на самокатах / 3 фотографии

Кто такой Егор Жуков

Жуков является политическим журналистом Новой газеты, блогером и соведущим на радио Эхо Москвы.

Он проходит по так называемому Московскому делу 2019 года. Тогда в центре российской столицы прошла несогласованная акция протеста За честные выборы.

6 декабря 2019 года суд приговорил Жукова к трем годам условно с запретом администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

Источник: Команда Жукова