Похороны Бориса Клюева — как проходит церемония прощания

В Москве 4 сентября проходит церемония прощания с Борисом Клюевым.

Проститься с актером в Малый театр пришли десятки его коллег, друзей и близких.

Последние два года народный артист России Борис Клюев боролся с раком. Похорон будет на Троекуровском кладбище.

Как проходит церемония прощания с Борисом Клюевым в Москве, смотрите на Фактах ICTV.

Смерть Бориса Клюева

Известный российский актер Борис Клюев умер на 77-м году жизни в результате длительного онкологического заболевания.

Самой известной его работой является сериал Воронины, где актеру принадлежала роль отца главного героя Николая Петровича Воронина.

Кроме телесьемок, также Борис Клюев сыграл в почти сотне спектаклей на сцене Малого театра.