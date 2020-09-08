В День памяти жертв блокады: в Санкт-Петербурге сожгли 46 тонн продуктов из ЕС

В День памяти жертв блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге таможенники уничтожили более 46 тонн санкционных продуктов питания путем сожжения.

По данным Россельхознадзора, сожжение продуктов проводилось 3 и 4 сентября, однако огласку это событие набрало именно 8 сентября.

Крупная партия продуктов, которая была найдена в Большом порту Петербурга, была задокументирована как бытовая химия, однако в контейнерах обнаружили сыры, масло и хамон из ряда стран ЕС — Финляндии, Испании, Италии, Германии, Нидерландов и Франции.

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Начиная с 2015 года, в России действует эмбарго на импорт европейских продуктов. Недавно правила обязательного уничтожения санкционных продуктов в России были продлены до конца 2020 года.

Памятный день 8 сентября в России посвящен жертвам блокады Ленинграда — одной из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны.

Ленинград (современный Санкт-Петербург) был заблокирован от всей страны почти на 900 дней: в городе начался сильный голод, который за все время блокады унес жизни более 641 тыс. мирных граждан.

По состоянию на 2020 год в Петербурге проживает почти 73 тыс. человек, награжденных медалью За оборону Ленинграда или знаком Жителю блокадного Ленинграда.

Крымские санкции против России

В конце августа продление санкций ЕС против России в связи с аннексией Крыма поддержали еще шесть стран.

Это, в частности, Украина, Грузия, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания.

Впервые их ввел Европейский Союз после незаконной аннексии Крыма РФ в 2014 году.