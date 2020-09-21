В России мужчина бросился в Москву-реку и погиб

Вечером 21 сентября в столице РФ мужчина утонул в Москве-реке.

Свидетелями самоубийства стали случайные прохожие, которые вызвали экстренную службу.

Спасатели достали из реки тело мужчины 60-65 лет: спасти его не удалось.

По словам очевидцев, пожилой мужчина спрыгнул с Крымского моста.

В Москве девочку бросили в мусорку

В начале июля в столице России произошел шокирующий инцидент — 10-летняя девочка бросила свою младшую подружку в мусорку, в результате чего ребенок получил серьезные травмы головы.

Дети гуляли неподалеку от дома, но почему-то начали ссориться.

Пострадавшей первокласснице диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.