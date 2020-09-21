В России мужчина бросился в Москву-реку и погиб

Вечером 21 сентября в столице РФ мужчина утонул в Москве-реке.
Свидетелями самоубийства стали случайные прохожие, которые вызвали экстренную службу.
Спасатели достали из реки тело мужчины 60-65 лет: спасти его не удалось.
По словам очевидцев, пожилой мужчина спрыгнул с Крымского моста.
В Москве девочку бросили в мусорку
В начале июля в столице России произошел шокирующий инцидент — 10-летняя девочка бросила свою младшую подружку в мусорку, в результате чего ребенок получил серьезные травмы головы.
Дети гуляли неподалеку от дома, но почему-то начали ссориться.
Пострадавшей первокласснице диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.