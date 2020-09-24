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Факты / Мир / Росія

Имущество Навального арестовали в результате иска компании, связанной с Путиным

На квартиру и счета российского оппозиционера Алексея Навального в Москве наложили арест судебные приставы. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter.

Такой арест означает, что квартиру нельзя заложить, подарить или продать. В сети Ярмыш опубликовала видео, где говорится, что эти действия — следствие иска ООО Московский школьник.

До этого в рамках иска этой компании были арестованы счета владелицы Youtube-канала Навальный LIVE Любви Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

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Московский школьник — компания, которая поставляет продукты питания школам и детским садам в Москве. Ее владельцем является повар ПутинаЕвгений Пригожин.

Причиной иска стало расследование ФБК 2018 года, которое возглавлял Навальный. Тогда фонд обнаружил, что компания Пригожина реализовывала испорченные товары. В результате произошел всплеск дизентирии в учебных заведениях.

Планы Навального после выписки

Российского политика Алексея Навального выписали из клиники Шерите, где его лечили от тяжелого отравления.

Оппозиционер рассказал, что планирует восстанавливать здоровье, возможно посетит реабилитационный центр и больше времени будет проводить в соцсетях.

Источник: Кира Ярмыш

Фото: Алексей Навальный

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