На квартиру и счета российского оппозиционера Алексея Навального в Москве наложили арест судебные приставы. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter.

Такой арест означает, что квартиру нельзя заложить, подарить или продать. В сети Ярмыш опубликовала видео, где говорится, что эти действия — следствие иска ООО Московский школьник.

До этого в рамках иска этой компании были арестованы счета владелицы Youtube-канала Навальный LIVE Любви Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

Читайте: Сварил на кухне, тихо отхлебнул — Навальный ответил Путину

Московский школьник — компания, которая поставляет продукты питания школам и детским садам в Москве. Ее владельцем является повар Путина — Евгений Пригожин.

Причиной иска стало расследование ФБК 2018 года, которое возглавлял Навальный. Тогда фонд обнаружил, что компания Пригожина реализовывала испорченные товары. В результате произошел всплеск дизентирии в учебных заведениях.

Планы Навального после выписки

Российского политика Алексея Навального выписали из клиники Шерите, где его лечили от тяжелого отравления.

Оппозиционер рассказал, что планирует восстанавливать здоровье, возможно посетит реабилитационный центр и больше времени будет проводить в соцсетях.

Источник: Кира Ярмыш

Фото: Алексей Навальный