В России заблокировали банковские счета оппозиционера Алексея Навального и членов его семьи, в том числе счет ИП (индивидуальный предприниматель).

Об этом российский политик сообщил в Instagram.

– У меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован, – сообщил он.

Навальный также рассказал, что все расходы по перелету в Германию, лечению в клинике, реабилитации и проживанию взяли на себя его друзья-предприниматели.

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Он пока не знает, сколько еще нужно время на восстановление после отравления, хотя результаты тестов неплохие.

Отравление Навального

20 августа Алексея Навального госпитализировали в состоянии комы в больницу Омска. Ему стало плохо во время перелета, политик впал в кому.

Политика повезли лечиться в Берлин. Там провели тесты, результаты показали, что Навального отравили Новичком — запрещенным нервно-паралитическим веществом.

Оппозиционер считает, что его отравили по приказу президента РФ Владимира Путина.

Источник: Алексей Навальный