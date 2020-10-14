В России заблокировали банковские счета оппозиционера Алексея Навального и членов его семьи, в том числе счет ИП (индивидуальный предприниматель).
Об этом российский политик сообщил в Instagram.
– У меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован, – сообщил он.
Навальный также рассказал, что все расходы по перелету в Германию, лечению в клинике, реабилитации и проживанию взяли на себя его друзья-предприниматели.
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Он пока не знает, сколько еще нужно время на восстановление после отравления, хотя результаты тестов неплохие.
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Про деньги ???? Обещал рассказать — рассказываю. ⠀ Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель). ⠀ Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания “Навальный, лучше не возвращайся” набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован. ⠀ Ничего, прорвемся. ⠀ Ну так тем интереснее, кто оплатил моё лечение и пребывание в Германии, да? ⠀ Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы. ⠀ Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин @boris.zimin. ⠀ Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: — предпринимателем Евгением Чичваркиным @tot_samy_chichvarkin — экономистом Сергеем Алексашенко — айтишник Роман Иванов aka @kukutz ⠀ Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин. ⠀ Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову @leonidvolkov , который умудрился все организовать. ⠀ Вот. Отчитался. А теперь попробуйте спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может, они тоже ответят? ???? Фото @jenskochphoto
Отравление Навального
20 августа Алексея Навального госпитализировали в состоянии комы в больницу Омска. Ему стало плохо во время перелета, политик впал в кому.
Политика повезли лечиться в Берлин. Там провели тесты, результаты показали, что Навального отравили Новичком — запрещенным нервно-паралитическим веществом.
Оппозиционер считает, что его отравили по приказу президента РФ Владимира Путина.
Источник: Алексей Навальный