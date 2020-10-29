В России ветерана войны с Covid-19 оставили умирать под дверью больницы

В России медики Волгоградского госпиталя выставили на улицу 87-летнего ветерана войны, который болел коронавирусом.

В инвалидной коляске он оставался под дверью больницы, однако ему не открыли. Мужчина скончался на глазах медиков.

Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн был переоборудован для лечения больных Covid-19.

Читайте: В России полицейские скрутили мужчину без маски на глазах 4-летней дочери

Именно здесь на днях пенсионеру поставили диагноз двусторонняя пневмония, а затем тест показал положительный результат на коронавирус.

87-летний дедушка — ветеран войны и труженик тыла. Его дочь рассказала местным журналистам, что медики даже удивлялись здоровью человека.

— Звучали даже такие фразы, мол, “ваш дедушка прочный, если до сих пор не сдох”.

В госпитале пенсионер пробыл всего два дня: ему постоянно отказывали в реанимационной палате, поэтому родные решили забрать его домой.

Врачи согласились и выкатили ветерана на инвалидном кресле, однако он был без сознания и тяжело дышал.

— Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой. “Вы же забираете, вот и забирайте.

Как заявил руководитель госпиталя, у пенсионера произошла “внезапная коронарная смерть”. В дальнейшем делом займется прокуратура области.

Коронавирус в России

Количество случаев коронавируса в России превысила 1,5 млн. Страна остается в первой пятерке стран с самым высоким уровнем заболеваемости.

О критической ситуации сообщили врачи города Курган, где есть нехватка мест в больницах, а также высокий уровень заболеваемости среди медиков.

Врачи подписали обращение к президенту с требованием не замалчивать коронавирусную ситуацию в регионе.

Источник: ИА Высота 102