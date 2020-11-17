PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Людмила Богданова |

Сын Виктора Цоя будет судиться с режиссером фильма об отце

Сын покойного советского исполнителя и лидера группы Кино Виктора Цоя будет судиться с режиссером и прокатчиками фильма об отце.

Александр Цой подал в суд на Алексея Учителя, который стал режиссером ленты Цой. Он хотел остановить прокат фильма и получить его копию. Однако его начали транслировать уже 12 ноября.

Сын звезды группы Кино утверждает, что неточности есть в каждой секунде. Кроме того, по его словам, съемочная группа не имела права использовать изображения Виктора Цоя.

Читайте: Виктор Цой: топ-3 лучшие песни и каверы

Если суд удовлетворит иск, режиссера фильма могу обязать переделать его в соответствии с требованиями семьи покойной звезды.

Фильм о Викторе Цое

Фильм Цой — это художественный фильм о Викторе Цое совместного производства России, Литвы и Латвии, режиссером которого стал Алексей Учитель. Лента рассказывает историю о том, как тело умершей звезды перевозят из Литвы в Россию.

Сын Цоя заявил, что художественная картина позорит имя отца и оскорбляет их семью.

Фото: фан-страница группы Кино

Источник: Медуза

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка