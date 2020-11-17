Сын Виктора Цоя будет судиться с режиссером фильма об отце

Сын покойного советского исполнителя и лидера группы Кино Виктора Цоя будет судиться с режиссером и прокатчиками фильма об отце.

Александр Цой подал в суд на Алексея Учителя, который стал режиссером ленты Цой. Он хотел остановить прокат фильма и получить его копию. Однако его начали транслировать уже 12 ноября.

Сын звезды группы Кино утверждает, что неточности есть в каждой секунде. Кроме того, по его словам, съемочная группа не имела права использовать изображения Виктора Цоя.

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Если суд удовлетворит иск, режиссера фильма могу обязать переделать его в соответствии с требованиями семьи покойной звезды.

Фильм о Викторе Цое

Фильм Цой — это художественный фильм о Викторе Цое совместного производства России, Литвы и Латвии, режиссером которого стал Алексей Учитель. Лента рассказывает историю о том, как тело умершей звезды перевозят из Литвы в Россию.

Сын Цоя заявил, что художественная картина позорит имя отца и оскорбляет их семью.

Фото: фан-страница группы Кино