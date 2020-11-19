18 ноября стало известно о смерти белорусской и советской актрисы Любови Румянцевой. Женщине было 77 лет, она умерла в Беларуси.

Об этом в Facebook сообщила киностудия Беларусьфильм. О причине смерти актрисы не рассказывают.

— Любовь Румянцева благодаря своей актерской деятельности сделала весомый вклад в развитие советской и белорусской киноиндустрии. На ее счету десятки ролей, которые так понравились зрителям.

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Жизнь и деятельность Любви Румянцевой

Любовь Григорьевна Румянцева родилась в Российской Федерации в 1943 году. В 21 год артистка начала работать в одном из театров Москвы.

Первые съемки в кино в Румянцевой произошли, когда ей было 16 лет. Одна из самых известных ролей она сыграла в фильме Альпийская баллада (1965 год).

Также она известна благодаря лентам Вольф Мессинг: видевший сквозь время, Колыбельная, Аннушка и другим.

Фото: Белта