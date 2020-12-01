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Факты / Мир / Росія
Віталій Плахта |

Чуть не снесло Деда Мороза: в России во время пурги открыли елку

В российском поселке Тикси не отметили открытие новогодней елки, несмотря на пургу и ураганный ветер.

Порывы ветра, достигавшие 35-40 м/с, едва не сносили с ног Деда Мороза и других актеров в костюмах.

На видео видно, как люди сквозь снегопад пытаются дойти до елки, чтобы зажечь на ней огни.

К слову, организаторы мероприятия рассказали, что праздничное дерево устанавливают на специальной конструкции, которая выдерживает сильные ветра.

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Винница отказалась от главной елки

Власти Винницы из-за пандемии коронавируса решили не устанавливать в городе новогоднюю елку.

При этом праздничную иллюминацию оставят, а на Майдане Независимости установят вертеп.

Чтобы избежать заражений людей, все массовые мероприятия в Виннице перенесут в онлайн-формат.

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