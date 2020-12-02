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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Людмила Богданова |

Закрытый в жизни, но блестящий на сцене: биография Бориса Плотникова

2 декабря стало известно о смерти Бориса Плотникова — популярного советского актера театра и кино. Он известен благодаря фильмам Собачье сердце, Пушкин. Последняя дуэль, Вольф Мессинг: видевший сквозь время и тому подобное.

Борис Плотников родился в 1949 году в российском городе Невьянск Свердловской области. После школы он поступил в театральное училище в Свердловске, а затем в университет по специальности филология.

В 21 год Плотников начал работать в театре юного зрителя, что в Екатеринбурге. Затем артист продолжил карьеру в Московском театре сатиры.

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Роль в фильме Восхождение (1976 год) стала его дебютом и принесла популярность. Кроме этого, он сыграл Борменталя в ленте Собачье сердце, Зигмунда Фрейда в фильме Вольф Мессинг: видевший сквозь время.

Также он известен благодаря телесериалам Дядя Ваня, Крылья империи, Дар, У каждого своя война, Годунов и других.

Борис Плотников

Умер Борис Плотников

2 декабря 2020 остановилось сердце Бориса Плотникова — известного советского актера. Он умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Последнюю неделю артист был подключен к аппарату ИВЛ.

Борис Плотников был женат, однако подробности личной жизни скрывал.

Фото: кадр из фильма Собачье сердце/Ленфильм

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