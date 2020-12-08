Запустив Северный поток-2, Путин сможет напрямую качать голубое топливо в Европу в нужных объемах в обход Украины и ряда восточноевропейских стран, усилить влияние на Брюссель и уменьшить поставки американского сжиженного газа в Евросоюз. Поэтому для Кремля это важнейший геополитический проект.

В общем ему осталось проложить 160 км трубы, которая станет еще одним мостом между Россией и Германией.

— Этот проект не дает какой-то критической инфраструктуры и не делает газ дешевле. Наоборот, он подорожает для многих стран Европы. К тому же, Северный поток-2 может позволить России прибегать к более агрессивным действиям в Донбассе, – отмечает сотрудник НАК Нафтогаз Украины Вадим Гламаздин.

Вашингтону такая ситуация не слишком нравится. Поэтому США наложили санкции на компании, которые помогали строить газопровод. После этого работы были поставлены на паузу, от сотрудничества отказались швейцарские, норвежские и датские компании.

Поэтому Россия решила достраивать Северный поток-2 своими силами. Однако впоследствии Кремль начал договариваться о помощи в строительстве с Германией, которая дала согласие на прокладку 2,5 км трубы в своих водах.

Но Россия, учитывая увеличение санкций США, все же имеет проблемы с завершением проекта. Газпром фактически сжигает ежедневно более 3 млрд рублей и по итогам десяти месяцев этого года уже ушел в безумный минус.

Однако для Путина это все же приносит свои стратегические победы. Ведь через Северный поток-2 обостряются отношения Берлина и Вашингтона.

Поэтому Германии и приходится придумывать, как обходить американские санкции. По данным журналистов издания Bild, власти федеральной земли, в которой должен быть подведен газопровод, хотят создать так называемый Фонд защиты климата, который признает трубопровод полезным для экологии. А подрядчики будут предоставлять услуги по строительству экологическому фонду, а не России, и поэтому не будут подпадать под ограничения.

Путин не готов отказываться от проекта. Он будет его продолжать, несмотря ни на что. Потому что здесь главную роль играют уже не деньги, а имидж президента России.

Есть еще вариант, что трубу позволят достроить, но при условии, что Путин отменит монополию Газпрома на экспорт газа. Но сможет ли президент РФ согласиться на эти условия, пока неизвестно.

Также проблемы в строительстве Северного потока-2 продолжились после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Идею об остановке проекта поддержал Дональд Трамп.