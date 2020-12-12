12 декабря в России скончался актер Валентин Гафт, ему было 85 лет. Накануне он перенес инсульт.

Новость о смерти актера подтвердила его жена Ольга Остроумова, а также Московский театр Современник, где он работал.

Гафт известен благодаря фильмам Убийство на улице Данте, Мастер и Маргарита, Здравствуйте, я ваша тетя, Воры в законе и тому подобное.

В 2014 году Валентин Гафт поддержал оккупацию Крыма Россией, назвал себя сторонником Владимира Путина и обвинил Киев в войне на Донбассе.

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Кем был Валентин Гафт

Валентин Гафт — известный российский актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель. Родился он в 1935 году в Москве. Проявлять актерские способности начал еще в школе — принимал активное участие в спектаклях и пьесах, а затем поступил в театральное училище.

В 1969 году он начал работать в Московском театре Современник. Впервые актер сыграл в фильме Убийство на улице Данте.

Больше всего Гафт запомнился зрителям по лентам Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово, Семнадцать мгновений весны, Сирота казанская, Карнавальная ночь 2 и так далее.