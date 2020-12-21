Александр Каганский умер

В Санкт-Петербурге известного ученого-биолога Александра Каганского нашли мертвым. Последние несколько месяцев он занимался разработкой вакцины от коронавируса.

45-летний мужчина выпал из окна 14-го этажа. Каганский был в нижнем белье и с ножевым ранением, его нашли случайные очевидцы.

Из-за неоднозначности смерти Александра Каганского полиция города расследовать дело как возможное умышленное убийство.

По данным российских СМИ, ученый прилетел в Петербург и остановился у своего давнего знакомого Игоря Иванова.

Во время встречи в приятелей случилась драка, после которой Иванов подрезал и выбросил ученого с балкона. Однако сам Игорь утверждает, что Каганский совершил суицид.