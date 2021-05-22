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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

ЕС хотел бы диалога с РФ, но это улица с двухсторонним движением, — глава МИД Австрии

ЕС хотел бы диалога с РФ, но это улица с двухсторонним движением, — глава МИД Австрии

Европейских Союз хотел бы вести с Российской Федерацией диалог, однако это невозможно до тех пор, пока сама Москва не выражает заинтересованности.

Об этом в субботу, 22 мая, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

— Как говорится, танго танцуют вдвоем. Мы хотели бы наладить каналы для ведения диалога, но для этого необходима соответствующая реакция с другой стороны. Мы, разумеется, не можем переступить через наши ценности, — сказал глава австрийского МИД.

По его словам, сигналы, которые в последнее время исходят из Кремля, не свидетельствуют о заинтересованности Москвы в налаживании отношений.

При этом, по утверждению Шалленберга, ЕС может сотрудничать с РФ во многих сферах: от вопросов изменения климата до энергетики.

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Санкции США против Северного потока-2

Накануне США ввели очередной пакет санкций против ряда российских компаний и судов, связанных со строительством СП-2.

Соответствующий доклад в Конгрессе США представил Госдеп.

В то же время с немецкого оператора газопровода Nord Stream AG 2 были сняты все ограничительные меры.

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