В российском городе Екатеринбург бывший сотрудник МВД Евгений Болков несколько часов вел огонь по прохожим из окна собственной квартиры.

В результате пострадали два человека – сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ребенок с пулевым ранением живота доставлен в реанимацию детской больницы в крайне тяжелом состоянии.

По информации силовиков, мужчина вел огонь из охотничьего карабина Сайга. Местные СМИ также сообщают, что стрелок сегодня разослал знакомым и родственникам СМС-сообщения с текстом: “надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю“.

Жители дома, откуда велась стрельба, были эвакуированы, а ближайшая территория – оцеплена.

Позже стало известно, что Болков задержан в ходе спецоперации. Мужчина отстреливался, потому правоохранителям пришлось применить свето-шумовую гранату. Его уже доставили на допрос.

В местном управлении Следственного комитета позже сообщили, что предъявлены подозрения по ч.3 ст.30 (покушение на убийство малолетнего) и ч.2 ст.105 (посягательство на жизнь правоохранителя) УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Екатеринбурге экс-полицейский несколько часов стрелял по прохожим из окна / 10 фотографий

Задержание стрелка в Киеве

На прошлой неделе сотрудники полиции задержали в Киеве мужчину, который открыл стрельбу из окна собственной квартиры.

Выстрелы услышали соседи, которые вызвали правоохранителей.

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Е1.ru

Фото: Е1.ru