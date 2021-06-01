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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Наследуя Лукашенко: в России с самолета сняли оппозиционера Пивоварова

Андрій Пивоваров

ФСБ запретила вылет из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково авиалайнера, на борту которого находился экс-директор общественной организации Открытая Россия Андрей Пивоваров, который собирался лететь на отдых.

Самолет уже стоял на взлетно-посадочной полосе и готовился совершить рейс в Варшаву.

Мужчина беспрепятственно прошел таможенный контроль, хотя якобы находился в розыске Федеральной службы безопасности.

Пивоварова сначала доставили в отделение ФСБ Пулково, а затем перевезли в Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Его планируют этапировать в Краснодар.

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Оппозиционеру вменяют ч.1 ст.284 (сотрудничество с нежелательной организацией) УК РФ. К экс-директору Открытой России приехала адвокат Елена Бородина, однако ее не пустили к подзащитному.

В итоге авиалайнер, с которого сняли россиянина, взлетел с задержкой в полтора часа.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая в Минске принудительно посадили авиалайнер компании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс.

На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала Nexta Романа Протасевич и его девушка София Сапега, которые после приземления были задержаны сотрудниками КГБ.

Решение о посадке самолета в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

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