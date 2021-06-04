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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Строительство труб первой нитки Северного потока-2 завершено — Путин

путін

По состоянию на 4 июня укладка первой нитки Северного потока-2 завершена.

Об этом во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российская компания Газпром, которая владеет 100% акций оператора Северного потока-2, “готов заполнять трубу газом”.

Полностью строительство Северного потока-2 завершат уже через 1,5-2 месяца: когда начнутся первые поставки, будет зависеть от немецкого регулятора.

Байден и санкции против Северного потока-2

Неделю назад президент США Джо Байден отказался от новых санкций против строительства Северного потока-2.

Он объяснил это тем, что газопровод почти готов, а США хотят сохранять хорошие отношения с Европой.

Новые санкции против строительства Байден назвал “непродуктивными”.

Такое решение положительно оценила канцлер Германии Ангела Меркель, которая пообещала обсудить перспективность Северного потока-2 на саммите G-7, который пройдет в Великобритании.

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