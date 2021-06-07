Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков не намерен задерживаться в Украине, а поедет с братом в Болгарию.

– Поедем в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей, – рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Свой выезд из России он не считает эмиграцией и планирует вернуться, но пока не знает, когда это произойдет.

– Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным, – сказал политик.

Дмитрий Гудков приехал в Украину накануне, 6 июня, из-за угроз из окружения Администрации президента России и возможного ареста с целью недопущения к участию в выборах.

По его словам, речь идет об уголовном деле о причинении имущественного ущерба путем обмана, в котором он фигурирует.

Фото: Дмитрий Гудков