Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

Не задержится в Украине: российский оппозиционер Гудков поедет в Болгарию

Дмитро Гудков

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков не намерен задерживаться в Украине, а поедет с братом в Болгарию.

– Поедем в Болгарию, куда я вывез два года назад своих родителей, – рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Свой выезд из России он не считает эмиграцией и планирует вернуться, но пока не знает, когда это произойдет.

– Я сейчас хочу серьезно обдумать, как быть эффективным для достижения тех целей, которые я ставил, находясь в России. Там, к сожалению, я не могу быть эффективным, – сказал политик.

Читайте
Собственный Навальный: зачем Лукашенко Протасевич и будет ли в Беларуси новая волна протестов

Дмитрий Гудков приехал в Украину накануне, 6 июня, из-за угроз из окружения Администрации президента России и возможного ареста с целью недопущения к участию в выборах.

По его словам, речь идет об уголовном деле о причинении имущественного ущерба путем обмана, в котором он фигурирует.

Фото: Дмитрий Гудков

Источник: Україна 24

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка