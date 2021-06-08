В МИД Франции заявили об ответственности РФ за мирное решение конфликта в Украине

Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан отметил, что Россия должна предпринять шаги в рамках нормандского формата и Минских договоренностей для достижения мира на территории Украины.

Об этом глава МИД заявил во время телефонного разговора с руководителями ведомств в РФ и Германии — Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.

Также Жак-Ив Ле Дриан отметил, что на России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине и напомнил Лаврову о том, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Нормандский формат

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что на данный момент не видит альтернатив переговорам в нормандском формате и считает их эффективными.

По словам Макрона, за последние месяцы в этом формате был достигнут прогресс, поэтому работу нужно продолжать.

Также Макрон отметил, что для эффективной работы нужно действовать решительно и систематически.

Источник: МИД Франции

Фото: МИД Франции