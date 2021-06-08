Североатлантический альянс готов защищать своих союзников от любой опасности, которая может исходить из Китая или России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, основная угроза для НАТО — укрепление сотрудничества России и Китая, а также усиление форм терроризма и кибератак.

— Мы готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы, — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что общую стратегию альянса в ответ на вызовы Китая и России будут обсуждать на саммите НАТО 14-15 июня в Брюсселе.

Беларусь и РФ

Сотрудничество России и Беларуси в последние недели вызывает серьезную обеспокоенность в НАТО, заявил Йенс Столтенберг.

В НАТО также серьезно обеспокоены взаимодействием президента России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: La Repubblica