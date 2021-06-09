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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

На саммите ЕС учтут то, что Россия открыто помогает Лукашенко — Боррель

Жозеп Боррель

Лидеры Евросоюза на саммите относительно отношений с Россией учтут то, что РФ официально поддерживает Белорусскую власть и помогает ей.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель во время сессии Европарламента и назвал самопровозглашенного президента Александра Лукашенко диктатором.

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Боррель вспомнил о том, что Российская Федерация возобновила грант в размере $500 млн для Беларуси и отметил, что Лукашенко очень важна поддержка России.

— Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси, — добавил глава дипломатии.

Посол Белорусе в Литве

Правительство Литвы сообщило, что не будет назначать нового посла в Беларуси вместо Андрюса Пулокаса, который теряет полномочия 5 августа.

Таким образом правительство хочет подчеркнуть, что не поддерживает режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и не хочет легитимизировать его деятельность.

Фото: Depositphotos

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