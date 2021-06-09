Юрия Хованского задержали из-за песни про Норд-Ост: подробности, фото, видео

Известного российского видеоблогера и стендап-комика Юрия Хованского арестовали в Санкт-Петербурге.

Его обвиняют в публичных призывах к терроризму, которые обнаружили в ролике Хованский про Норд-Ост.

Строчки из этой песни под гитару Юрий Хованский в шутку пропел на стриме у видеоблоггера Андрея Нефедова примерно в 2012-2013 году.

Последний проходит по этому делу в качестве свидетеля. Тем временем на официальных каналах блогеров видеоролик отсутствует.

Что произошло

Вечером 8 июня к Юрию Хованскому домой пришли правоохранители: обыски в квартире продолжались до 2.00 ночи, после чего блогера отвезли в полицейский участок.

Спел про Норд-Ост: российского блогера Хованского обвинили в призывах к терроризму / 7 фотографий

Известно, что уголовное дело открыто по ст. 205 ч. 2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.

Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы или штраф до 1 млн рублей.

Получил ли Юрий Хованский сообщение о подозрении, пока не уточняют.

Что не так с песней про Норд-Ост

Уже 9 июня в сети появилось видео, на котором задержанный Хованский заявил, что “признает вину и полностью раскаивается” в исполнении песни про Норд-Ост.

Трагедия Норд-Ост произошла в Москве в 2002 году. В микрорайоне Дубровка чеченские боевики захватили театральный центр, когда там шел показ мюзикла Норд-Ост.

В результате теракта погибли 130 заложников. Многие российские эксперты и оппозиционеры возлагают ответственность за такое количество жертв на Кремль и Владимира Путина в частности.

Песня Юрия Хованского содержит строки “Норд-Ост это было а***нно, сколько же тогда погибло русских детей”.

Также в песне блогер призывает известного чеченского боевика Салмана Радуева “устроить теракт”.

Эта фраза вполне может считаться иронической, поскольку Радуев умер в тюрьме зимой 2002 года, и “призыв” Хованского не имел никаких реальных оснований.

Хованский и Миротворец

Начиная с декабря 2020 года, профиль российского видеоблогера Юрия Хованского размещен на сайте Миротворец.

Его деятельность охарактеризовали как пропагандистскую и антиукраинскую.

В то же время главным доказательством этих слов является ссылка на фейковую новость о том, что Юрий Хованский якобы посещал “ЛДНР”.

Во время одного из недавних стримов блогер признался, что не ожидал увидеть себя на Миротворце, поскольку все его высказывания об Украине были шутками, а он сам никогда не посещал Донбасс.