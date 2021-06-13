Лидеры стран Большой семерки призвали РФ вывести войска из Украины

Лидеры стран Большой семерки назвали Россию стороной конфликта на Донбассе. Также они призвали Москву вывести войска из Украины.

Об этом идет речь в итоговом коммюнике саммита G7. Лидеры Большой семерки подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных государственных границах.

— Мы призываем Россию снизить напряженность и вывести российские войска от восточной границы Украины и с Крыма, — идет речь в документе.

Также Большая семерка призвала Россию к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности к перемирию.

Встреча лидеров Большой семерки

Во время встречи лидеров стран Большой семерки стороны договорились обеспечить 1 млрд доз вакцин от Covid-19 в течение 2021 года.

По меньшей мере 700 миллионов доз экспортируют в более бедные страны в этом году. Более 50% препаратов предназначены для государств, не входящих в состав G7.