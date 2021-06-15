Российские боевики на временно оккупированной территории Донбасса призывают через агитацию население принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Таким образом оккупанты пытаются сформировать устойчивые пророссийские взгляды, особенно среди молодежи.

По информации украинской разведки, боевики также под видом рекламы продолжают навязывать местным жителям еще и антиукраинские настроения.

Кроме этого, военные РФ ведут пропаганду среди подростков, которым до 1 сентября 2021 года исполнится 18 лет.

Целью такой агитации является оформление документов для получения подростками российского паспорта и привлечения их к голосованию на выборах в российскую Госдуму.

На Донбассе закрывают учебные заведения

15 июня боевики в Донецкой и Луганской областях по указанию России начали закрывать учебные заведения. Под сокращение попадают школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

В частности, в 2021 году на временно оккупированных территориях закроют Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж и Луганский профессионально-технический колледж.