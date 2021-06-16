Российские боевики причастны к убийствам мирных жителей в ЦАР — CNN

Наемники из России в Центральноафриканской Республике причастны к пыткам и убийствам местных жителей. Они делали это якобы под предлогом борьбы с повстанцами.

Об этом рассказали жители города Бамбари журналистам CNN, где произошел один из десятков случаев нарушения прав человека российскими боевиками.

Местные жители рассказали, что россияне якобы открыли огонь по людям, когда те спрятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли дети.

По их словам, несколько гражданских людей застрелили, когда россияне и армия приказали им покинуть мечеть. Тогда военные открыли по ним огонь, несмотря на то, что люди выходили с поднятыми руками.

В результате четыре человека погибли, а еще один убежал. Мужчину, который рассказал об этом журналистам, тогда ранили в ногу. Медицинскую помощь он не мог получить, так как возле больниц караулили местные военные. Вскоре часть ноги ниже колена ему ампутировали.

Всего во время февральского инцидента у мечети якобы убили от 12 до 20 человек.

Обвинения против российских наемников также подтверждают конфиденциальные документы ООН, которые получили журналисты.

Местные силовики вместе с россиянами и сирийцами могли совершить военные преступления, в том числе казни местных жителей и других лиц, говорится в отчете миротворцев ООН.

Источники CNN к тому же заявили, что неизвестное количество сирийских наемников, которые воевали за деньги России в Ливии, были позже направлены в ЦАР.

В секретных документах указывается, что сейчас в ЦАР находится около 2300 наемников, включая контингент из Сирии.