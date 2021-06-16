Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Анастасія Рогожінська |

Преследования, аресты и санкции: как Путин ущемляет свободу журналистов РФ

цезура, свобода слова ЗМІ

Правозащитная организация Репортеры без границ (RSF) перед встречей президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина решили напомнить об арестах блогеров и журналистов, осудив систематические преследования независимых СМИ в России.

Также правозащитники назвали Путина одним из крупнейших врагов свободы СМИ во всем мире.

В частности, глава филиала RSF в Германии Кристиан Мир заявил, что власти России препятствуют освещению острых тем.

— Тех, кто говорит о плохом оборудовании больниц, о коррупции или масштабном подавлении гражданского общества перед сентябрьскими выборами, тянут в суд или объявляют так называемыми иностранными агентами, — объяснил он.

Также в организации отметили аресты блогеров и журналистов в РФ.

В частности, перед началом матча Евро-2020, который накануне проходил в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца по обвинению в “оправдании терроризма” видеоблоггера Юрия Хованского.

Блогер за несколько дней до задержания разместил на своем Youtube-канале видео, где раскритиковал задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Против популярного российского видеоблоггера Юрия Дудя открыли дело по “пропаганде наркотиков”.

Читайте
Украина является целью для информационных манипуляций России - представительница Facebook

Одновременно правозащитники отметили продолжающиеся преследования авторов журналистских расследований.

Так, 20 мая московский суд продлил арест заместителей главного редактора сайта Росдержава Александра Дорогова и Яна Кателевського, которые расследовали коррупцию в полиции.

Репортеры без границ напомнили о мерах российских властей против международных онлайн-платформ, которые играют важную роль для России и ее СМИ.

В частности, это касается штрафных санкции в отношении Facebook, Twitter, Google и Tiktok.

Напоследок правозащитники отметили, что в рейтинге свободы СМИ РФ находится на 150-й позиции среди 180 стран.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка