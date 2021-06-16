Правозащитная организация Репортеры без границ (RSF) перед встречей президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина решили напомнить об арестах блогеров и журналистов, осудив систематические преследования независимых СМИ в России.

Также правозащитники назвали Путина одним из крупнейших врагов свободы СМИ во всем мире.

В частности, глава филиала RSF в Германии Кристиан Мир заявил, что власти России препятствуют освещению острых тем.

— Тех, кто говорит о плохом оборудовании больниц, о коррупции или масштабном подавлении гражданского общества перед сентябрьскими выборами, тянут в суд или объявляют так называемыми иностранными агентами, — объяснил он.

Также в организации отметили аресты блогеров и журналистов в РФ.

В частности, перед началом матча Евро-2020, который накануне проходил в Санкт-Петербурге, арестовали на два месяца по обвинению в “оправдании терроризма” видеоблоггера Юрия Хованского.

Блогер за несколько дней до задержания разместил на своем Youtube-канале видео, где раскритиковал задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Против популярного российского видеоблоггера Юрия Дудя открыли дело по “пропаганде наркотиков”.

Одновременно правозащитники отметили продолжающиеся преследования авторов журналистских расследований.

Так, 20 мая московский суд продлил арест заместителей главного редактора сайта Росдержава Александра Дорогова и Яна Кателевського, которые расследовали коррупцию в полиции.

Репортеры без границ напомнили о мерах российских властей против международных онлайн-платформ, которые играют важную роль для России и ее СМИ.

В частности, это касается штрафных санкции в отношении Facebook, Twitter, Google и Tiktok.

Напоследок правозащитники отметили, что в рейтинге свободы СМИ РФ находится на 150-й позиции среди 180 стран.