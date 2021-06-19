Пожар на складе пиротехники: в центре Москвы произошло сразу несколько взрывов

В центре Москвы прогремело несколько взрывов, после чего произошло возгорание.
Чрезвычайное происшествие произошло на одним из складов пиротехники в столице РФ.
Пожару был присвоен второй уровень сложности — огонь перекинулся на соседнее здание.
В боевую готовность была приведена авиация.
Мощный взрыв в Китае
В китайском городе Шиянь прогремел мощный в жилом комплексе, из-за чего пострадали и погибли люди на рынке, который расположен рядом.
В результате взрыва газа на рынке в центре Китая по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 людей получили серьезные ранения.
Также менее серьезные травмы получили не менее 130 человек.