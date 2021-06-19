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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Пожар на складе пиротехники: в центре Москвы произошло сразу несколько взрывов

вибух

В центре Москвы прогремело несколько взрывов, после чего произошло возгорание.

Чрезвычайное происшествие произошло на одним из складов пиротехники в столице РФ.

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Пожару был присвоен второй уровень сложности — огонь перекинулся на соседнее здание.

В боевую готовность была приведена авиация.

Мощный взрыв в Китае

В китайском городе Шиянь прогремел мощный в жилом комплексе, из-за чего пострадали и погибли люди на рынке, который расположен рядом.

В результате взрыва газа на рынке в центре Китая по меньшей мере 12 человек погибли и еще 37 людей получили серьезные ранения.

Также менее серьезные травмы получили не менее 130 человек.

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