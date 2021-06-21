Совет ЕС продлил на год антироссийские санкции за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза продлил действие ограничительных мер, введенных против Российской Федерации за аннексию Крыма, до 23 июня 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании, которое состоялось в понедельник, 21 июня.

В частности, под ограничительные меры попадает импорт в Евросоюз товаров из аннексированного Крыма, экспорт на полуостров технологий в транспортном, телекоммуникационной и энергетической отрасли.

Кроме того, введен запрет на ведение разведки и добычи природных ресурсов на полуострове.

В Совете ЕС подчеркнули, что никогда не признают аннексию Крыма.

Антироссийские санкции США

Накануне советник президента США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом готовит новый список ограничительных мер против Северного потока-2.

По его словам, ограничительные меры в отношении газопровода будут введены в любом случае.

Салливан отметил, что как только Джо Байден убедится в эффективности санкций – будет введен еще один пакет – на сей раз за отравление оппозиционера Алексея Навального.